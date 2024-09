POL-DN: Alkohol am Steuer endet in der Leitplanke?

Jülich (ots) - Am gestrigen Donnerstag (19.09.2024) kam es an der Kreuzung B56 und Altenburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr fuhr ein 68 Jahre alter Motorradfahrer aus Würselen in Richtung Düren auf der B56. An der Kreuzung mit der Altenburger Straße wollte er geradeaus fahren. Weil er, als er auf die Ampel zufuhr, stark abbremste, verlor er die Kontrolle ...

mehr