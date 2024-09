Polizei Düren

POL-DN: Unfall an der Kreuzung: Motorrad rutscht gegen Pkw

Jülich (ots)

Am gestrigen Donnerstag (19.09.2024) kam es an der Kreuzung B56 und Altenburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Gegen 15:00 Uhr fuhr ein 68 Jahre alter Motorradfahrer aus Würselen in Richtung Düren auf der B56. An der Kreuzung mit der Altenburger Straße wollte er geradeaus fahren. Weil er, als er auf die Ampel zufuhr, stark abbremste, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Das Motorrad rutschte in Richtung Linksabbiegerstreifen, wo eine 59-Jährige aus Linnich mit ihrem Pkw wartete. Es kam zur Kollision von Pkw und Motorrad.

Während der 68-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt wurde, blieb die Autofahrerin unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell