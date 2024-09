FW Hennef: Wohnwagen in Vollbrand

Freiwillige Feuerwehr Hennef

Gestern Abend um 23:33 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hennef zu einem Brandeinsatz in Hennef-Bülgenauel alarmiert. Die ursprüngliche Meldung lautete, dass ein Wohnwagen neben einem Wohnhaus in Flammen stehe. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass der Wohnwagen freistehend war und sich nicht in unmittelbarer Nähe eines Gebäudes befand.

Unter der Leitung von Brandinspektor Thomas Wiel rückte die Löscheinheit Stadt Blankenberg zum Einsatzort aus. Der Wohnwagen stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrleute gingen sofort mit zwei C-Rohren gegen die Flammen vor. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig gelöscht werden.

Der Einsatz, einschließlich der Nachlöscharbeiten, dauerte etwa eine Stunde und war gegen 00:30 Uhr abgeschlossen. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch ungeklärt und wird von der Polizei untersucht. Insgesamt waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

