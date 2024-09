Polizei Düren

POL-DN: Fahrzeugbrand in Niederzier

Niederzier (ots)

Am Donnerstagabend (19.09.2024) wurde eine Jülicher Streifenwagenbesatzung der Polizei Jülich zu einem Fahrzeugbrand in der Karolingerstraße in Huchem-Stammeln gerufen.

Der 51-jährige Fahrer des betroffenen Fahrzeugs, ein Mann aus Düren, schilderte den Beamten folgenden Hergang: Während er gegen 18:24 Uhr die Karolingerstraße in Richtung der Keltenstraße befuhr, bemerkte er im Rückspiegel eine Rauchentwicklung, die offensichtlich von seinem Pkw ausging. Der Fahrer stoppte sofort das Fahrzeug und stellte beim Aussteigen fest, dass es im vorderen Bereich des Wagens brannte. Er verständigte umgehend die Feuerwehr.

Nach ersten Ermittlungen und in Rücksprache mit der Feuerwehr ist davon auszugehen, dass während der Fahrt ein Riss in der Benzinleitung des Fahrzeugs entstanden ist. Vermutlich entzündete sich das auslaufende Benzin durch den Kontakt mit dem stark erhitzten Katalysator, was letztlich zum Fahrzeugbrand führte.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes klagte der 51-jährige Fahrer über Schwindel und Kopfschmerzen. Zur Abklärung seines Gesundheitszustands wurde er ins Krankenhaus Birkesdorf eingeliefert.

Das betroffene Fahrzeug brannte im vorderen Bereich vollständig aus. Durch das Feuer entstand zudem eine Beschädigung der Fahrbahn. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

