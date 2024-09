Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Einbrüche in Kellerräume

Neustadt/Weinstraße (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Haßlocher Straße wurden im Zeitraum von Samstag 07.09.2024 bis Dienstag 10.09.2024 zwei Vorhängeschlösser von Kellerräumen entfernt bzw. aufgehebelt. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen lediglich Bücher und Küchenutensilien aus Kupfer. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Auch in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße kam es im Zeitraum der letzten zwei Wochen zum Aufbruch mehrerer Holztüren in den Kellerräumen. Hierbei wurde ein I-Phone XR gestohlen. Auch hier ist die Gesamtschadenshöhe noch nicht bekannt.

