POL-PDNW: Leichtkraftradfahrer bei Unfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Montag, den 09.09.2024, kam es gegen 14:30 Uhr in der Martin-Luther-Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 22-jährige Autofahrerin wollte von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte 42-jährige Autofahrerin. Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Fahrzeug war nicht mehr ...

mehr