Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht im Parkhaus eines Einkaufscenters

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, nachdem er am Sonntag (03.11.2024) zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr einen in einem Parkhaus eines Einkaufcenters in der Bietigheimer Straße in Ludwigsburg geparkten Audi beschädigt hatte. An dem Audi, der im Parkhaus B abgestellt war, entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

