Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: 32-Jähriger leistet nach Einbruch in Tankstelle Widerstand gegen Einsatzkräfte

Ludwigsburg (ots)

Ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger muss sich unter anderem wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten, nachdem er am frühen Sonntagmorgen in eine Tankstelle in der Altdorfer Straße in Hildrizhausen eingebrochen ist. Gegen 02.35 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei. Der Frau war ein Mann in der eigentlich geschlossenen Tankstelle aufgefallen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte des Polizeireviers Böblingen und der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg den 32-Jährigen fest, der auf einer der Kühltruhen saß und ein Bier trank. Der Tatverdächtige, der seinen Rücken in Richtung der Einsatzkräfte gedreht hatte, ignorierte sämtliche Aufforderungen der Polizeibeamtinnen und -beamten. Aufgrund dessen musste der Polizeihund eingesetzt werden, der den Mann in ein Bein biss und von der Truhe herunterzog. Schließlich wurde der 32-Jährige zu Boden gebracht, um ihm Handschließen anlegen zu können. Während dieser Maßnahmen wehrte er sich gegen den Hund wie auch die Beamtinnen und Beamten und beleidigte diese auch. Im Zuge seiner vorläufigen Festnahme stellten die Einsatzkräfte mehrere Messer fest, die der Mann in ein Handtuch eingewickelt mitführte. Da sich während des gesamten Einsatzes Hinweise auf eine psychische Ausnahmesituation des 32-Jährigen ergaben, wurde er zunächst zur Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Um in die Tankstelle zu gelangen, hatte der Tatverdächtige zuvor mehrfach gegen die Glasschiebetür getreten und schließlich die beiden Flügel auseinander gedrückt. In der Tankstelle konsumierte er bis zum Eintreffen der Polizei zwei Flaschen Bier, die aus der Tankstelle stammten. Die Höhe des durch den Einbruch entstandene Sachschadens steht noch nicht fest.

