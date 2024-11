Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81 Gemarkung Ludwigsburg - Folgenschwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am 03.11.2024 ereignete sich kurz vor 22:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A81 in Fahrtrichtung Heilbronn kurz nach der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord. Der 54-jährige Fahrer eines VW T-Roc befuhr den rechten Fahrstreifen hinter dem Gespann eines 52-Jährigen, welcher mit einem Suzuki Samurai und angebrachtem PKW-Anhänger unterwegs war. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr der 54-jährige dem Fahrzeuggespann auf, woraufhin dieses aufgrund der Aufprallgeschwindigkeit nach links abgewiesen wurden. Dort kollidierte das Gespann im weiteren Verlauf mit dem Skoda Fabia einer 21-Jährigen und dem Ford Focus eines 34-Jährigen und blieb anschließend auf der rechten Fahrzeugseite quer zur Fahrbahn liegen. Hierbei verteilte er die im Anhänger mitgeführte Ladung (Gemüse) auf allen Fahrstreifen. Die vier Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die 46-Jährige Beifahrerin des Skodas blieb bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 90.000 Euro. Alle vier Fahrzeuge sowie der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie den darauffolgenden Reinigungsarbeiten war die Durchgangsfahrbahn für knapp zwei Stunden voll gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Neben mehreren Polizeistreifen befanden sich ebenfalls die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Autobahnmeisterei ist aktuell noch mit Reinigungsarbeiten auf den beiden rechten Fahrstreifen beschäftigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell