POL-LB: Ludwigsburg: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots) - Zwischen dem 30.10.2024 und dem 02.11.2024 kam es in einem östlich gelegenen Wohngebiet von Bönnigheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter hebelten ein Esszimmerfenster auf, gelangten so in das Haus und durchsuchten das Wohnzimmer nach Wertgegenständen. Entwendet wurde hierbei nach ersten Erkenntnissen nichts. An einem Wohnhaus in unmittelbarer Nähe wurde am Samstag, 02.11.2024, in ...

mehr