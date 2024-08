Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Serie von Sachbeschädigungen an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Bislang hat die Polizei zehn Fahrzeuge ermittelt an denen am späten Montagabend in die Reifen in der Pforzheimer Südweststadt gestochen wurde. Nach dem bisherigen Stand beschädigte der Unbekannte gegen 23:40 Uhr mit einem spitzen Gegenstand die Reifen von verschiedenen Autos. Die Fahrzeuge unterschiedlicher Marken waren in der Pflügerstraße, in der Werderstraße und an der Kreuzung Kallhardtstraße/Untere Rodstraße abgestellt worden. Der Sachschaden dürfte im mindestens vierstelligen Bereich liegen. Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - schwarzes T-Shirt - schwarze kurze Hose

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben oder weitere Hinweise geben könne, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186-3311 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell