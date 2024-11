Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Einbruch und Einbruchsversuch in Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Zwischen dem 30.10.2024 und dem 02.11.2024 kam es in einem östlich gelegenen Wohngebiet von Bönnigheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter hebelten ein Esszimmerfenster auf, gelangten so in das Haus und durchsuchten das Wohnzimmer nach Wertgegenständen. Entwendet wurde hierbei nach ersten Erkenntnissen nichts. An einem Wohnhaus in unmittelbarer Nähe wurde am Samstag, 02.11.2024, in den Abendstunden versucht die Terrassentür einzuschlagen. Dies gelang den unbekannten Tätern allerdings nicht und sie gelangten somit nicht ins Gebäude. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142/405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

