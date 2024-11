Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradlenker

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und 10.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag gegen 14:24 Uhr. Ein 45-jähriger Lenker eines Mercedes CLA befuhr in Mötzingen die Unterjettinger Straße von Unterjettingen kommend und wollte den Kreuzungsbereich Öschelbronner Straße / Neue Straße geradeaus überqueren um in die Neue Straße weiterzufahren. Er hielt zunächst sein Fahrzeug an um ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug passieren zu lassen. Danach fuhr er an und übersah einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen, 69-jährigen Kradlenker, welcher auf der Öschelbronner Straße in Richtung Öschelbronn fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Krad stürzte um und rutschte noch gegen einen Ford Fiesta eines 38-Jährigen, welcher seinerseits in der Neue Straße wartete. Der Kradlenker stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten musste die Unfallstelle kurzfristig gesperrt werden. Vom Rettungsdienst waren ein Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell