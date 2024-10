Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241014-2-pdnms Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Am 12.10.2024 kam es in der Zeit zwischen 09.00 Uhr - 09.30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Haartallee in Neumünster, der Täter ist flüchtig. Der oder die Täter schlugen in einer Erdgeschosswohnung eine Fensterscheibe ein und stiegen dann in die Wohnung ein. Die Wohnung wurde durchwühlt, was im Einzelnen gestohlen wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen, wem sind fremde Personen oder auch Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen ?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell