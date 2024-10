POL-NMS: 241014-1-pdnms Zeugen und Hinweisgeber nach Raub in Rendsburg gesucht

Polizeidirektion Neumünster

Zeugen und Hinweisgeber nach Raub in Rendsburg gesucht

Am 11.10.2024 kam es gegen 23:55 Uhr zu einem Raub zum Nachteil von zwei jugendlichen Fußballfans des VfB Lübeck am ZOB von Rendsburg. Diese fuhren mit dem Schienenersatzverkehr von Kiel nach Rendsburg.

Am ZOB in Rendsburg griffen mindestens vier Täter die beiden Jugendlichen an; einer der beiden konnte flüchten. Der verbliebene Geschädigte wurde anschließend unter Anwendung von Gewalt (Schlägen / Tritten) zur Herausgabe von Fanutensilien aufgefordert. Nach der Herausgabe flüchten die Täter in unbekannte Richtung. Es dürfte sich bei diesen um Fans der KSV Holstein handeln

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls oder auch nach Hinweisgebern. Wer konnte die Tat beobachten, wer kann etwas zu den Tätern sagen?

Außerdem werden Zeugen gesucht, welche sich ebenfalls im Schienenersatzverkehr von Kiel nach Rendsburg befunden haben. Es handelt sich um die Abfahrtszeit 23:21 Uhr ab Kiel HBF. Wem ist auf der Fahrt etwas Verdächtiges aufgefallen ?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

