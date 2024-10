Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241011-1-pdnms Zwei ältere Suzuki Motorräder in Schacht-Audorf gestohlen, Zeugen gesucht

Schacht-Audorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Im Bereich Schacht-Audorf wurden in der letzten Woche zwei ältere Suzuki Motorräder, die vor den jeweiligen Häusern an der Straße abgestellt waren, über Nacht gestohlen.

Im ersten Fall haben unbekannte Täter vermutlich in der Nacht vom 02.10.2024,18.00 Uhr bis zum 03.10.2024, 13.30 Uhr eine GSX 750 F in der Farbe Blau von Suzuki, die mit dem Lenkradschloss gesichert war, gestohlen. Das Motorrad stand an der Straße in der Gerdauener Straße.

Im zweiten Fall stand ebenfalls ein Suzuki Motorrad in der Klaus-Groth-Straße in Schacht Audorf, hier haben der oder die Täter vom 06.10.2024, 16.00 Uhr auf den 07.10.2024, 10.30 Uhr zugeschlagen. Die Suzuki GSF 1200 S in Blau-Gold war ebenfalls durch das Lenkradschloss gesichert und stand an der Straße.

Beide Motorräder hatten noch ein Zeitwert von ca. 2000 Euro.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte die Taten beobachten, wem ist etwas Verdächtiges in den Tatzeiträumen in Schacht-Audorf aufgefallen? Wer kann etwas zu dem Verbleib der beiden Motorräder sagen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell