Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241008-1-pdnms Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 08.10.2024 gegen 14.00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall am Berliner Platz in Neumünster, es waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Ein Fahrzeugführer war in der 30er Zone der Christianstraße mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit aus der Innenstadt kommend in Richtung Tungendorf unterwegs.

Der 18 jährige Fahrer dieses Fahrzeuges touchierte daraufhin zwei Fahrzeuge, ein Fahrzeug kam aus der Bismarckstraße und wollte geradeaus in Richtung Berliner Platz fahren, ein weiteres Fahrzeug kam vom Berliner Platz und wollte geradeaus in die Bismarckstraße fahren.

Eine 71 jährige Unfallbeteiligte aus einem VW Golf musste von der Feuerwehr ihrem Fahrzeug befreit werden und kam schwerverletzt ins FEK Neumünster.

Der Unfallverursacher sowie der weitere beteiligte Fahrer an dem Unfall wurden schockverletzt.

Derzeit ist die Christianstraße / Berliner Platz in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt.

Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

