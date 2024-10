POL-NMS: 241009-1-pdnms Zeugen nach Störung der Totenruhe in Bordesholm gesucht

Neumünster (ots) - Am 08.10.2024 gegen 14.00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall am Berliner Platz in Neumünster, es waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Ein Fahrzeugführer war in der 30er Zone der Christianstraße mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit aus der Innenstadt kommend in Richtung Tungendorf unterwegs. Der 18 jährige Fahrer dieses ...

mehr