Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241011-2-pdnms Zeugen nach Einbruch bei einem Juwelier in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Zwischen dem 10.10.2024, 19.00 Uhr und dem 11.10.2024, 05.40 Uhr sind unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Straße Altstädter Markt in Rendsburg mittels eines Gullydeckels eingebrochen und haben aus dem Geschäft Stehlgut in Höhe von ca. 2500 Euro gestohlen.

Der oder die Täter hatten vor dem Geschäft einen Gullydeckel ausgehoben und haben mit diesem die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäftes eingeworfen. Danach stahlen der oder die Täter Uhren, Ringe und Armbänder, die sich in der Auslage befanden.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist etwas Verdächtiges im Tatzeitraum in der Innenstadt von Rendsburg aufgefallen? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell