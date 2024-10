Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (31.10.2024) kam es gegen 08:30 Uhr in der Alemannenstraße in Renningen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Mercedes. Der noch unbekannte, dunkel gekleidete E-Scooter-Lenker fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf das Fahrzeugheck auf und stürzte. Ob sich der Fahrer dabei verletzte, ist bislang nicht bekannt. Durch den Unfall wurde das Heck beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 07152 605 - 0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg zu wenden.

