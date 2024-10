Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 25-Jähriger richtet Sachschaden von mehreren Tausend Euro an

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro verursachte ein 25 Jahre alter Mann am Mittwoch (30.10.2025) gegen 15.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Böblingen.

Der Mann hatte sich zuvor in einer dortigen Bankfiliale uneinsichtig gezeigt. Er habe Geld von einem Konto abheben wollen, konnte aber kein gültiges Ausweisdokument vorzeigen. Da der 25-Jährige das nicht einsehen wollte, dass man ihm ohne Ausweis kein Geld auszahlen kann, erteilten alarmierte Polizisten ihm einen Platzverweis.

Als die Polizeibeamten kurz darauf noch einmal durch die Bahnhofstraße fuhren, konnten sie den jungen Mann dabei beobachten, wie er zunächst einen großen Stein und anschließend einen Blumenkübel gegen eine Glasschiebetür sowie eine Glasscheibe warf. Als er daraufhin die Flucht ergriff, konnten die Polizisten den Mann vorläufig festnehmen.

Da anzunehmen war, dass sich der 25-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

