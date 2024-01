POL-PPWP: Mit Diebesgut on Tour

Kaiserslautern (ots) - Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem E-Scooter-Fahrer am Samstagabend zum Verhängnis geworden. Gegen den 23-Jährigen wird jetzt wegen einer Trunkenheitsfahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt. Als eine Streife den Scooter gegen 22:15 Uhr in der Marktstraße stoppte und den Fahrer kontrollierte, fiel zunächst dessen Alkoholisierung auf. Erste Schnelltests an Ort und Stelle ...

mehr