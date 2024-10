Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Serie von E-Bike-Diebstählen in der Oststadt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch (30.10.2024) auf Donnerstag (31.10.2024) brachen vermutlich dieselben Täter in insgesamt 15 Keller und Garagen in der Ludwigsburger Oststadt ein und entwendeten mehrere E-Bikes sowie die dazugehörigen Akkus. Die Täter gelangten sowohl durch aufgehebelte Kellertüren als auch durch Garagentore in die Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in der Caerphillystraße, in der Kastanienalle, im Ahornweg sowie "Am Sonnenberg" eingebrochen. Die Höhe des Diebesgutes liegt im höheren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 07141 29920 - 0 oder per E-Mail an Ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Oststadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell