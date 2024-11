POL-LB: Tamm: Fahrzeugbrand auf der L1133

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro verursachte ein 25 Jahre alter Mann am Mittwoch (30.10.2025) gegen 15.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Böblingen. Der Mann hatte sich zuvor in einer dortigen Bankfiliale uneinsichtig gezeigt. Er habe Geld von einem Konto abheben wollen, konnte aber kein gültiges Ausweisdokument vorzeigen. Da der ...

