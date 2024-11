Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Brand mit hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 03:30 Uhr, wurde über Notruf dem Führungs-und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ein Brand eines Wohnhauses in der Brennerstraße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Bereich der mit einer Holzpergola überdachten Terrasse zu einem Feuer, welches auf die Terrassenmöbel übergriff. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer über die Holzpergola auf den darüber angebauten Balkon sowie auf die mit Holz verkleidete Hausfassade aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich beide Bewohner im Einfamilienhaus. Während ein Bewohner das Haus selbständig verlassen konnte musste der andere Bewohner von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach Beendigung der Löscharbeiten stellte die Feuerwehr fest, dass das Feuer nicht ins Gebäudeinnere gelangt war. Bis zur vollständigen Belüftung des Hauses kamen die Bewohner bei Nachbarn unter. Der Schaden beläuft sich auf 70.000 bis 80.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Rettungsdienst, der DRK-Ortsverein sowie die Feuerwehr Gerlingen waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Der Bürgermeister, Herr Oestringer, war ebenfalls am Brandort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte drei Streifenbesatzungen eingesetzt.

