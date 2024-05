Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährdung des Straßenverkehrs

Bad Gandersheim (ots)

A7 zwischen Northeim-Nord und Parkplatz Bierberg, Donnerstag, 23.05.2024, 20:50 Uhr

A7(lat) - Am Donnerstag, 23.05.24, gegen 20:50 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Motorrad den mittleren Fahrstreifen der A7 aus Richtung Northeim kommend in Richtung Hannover. Hinter dem Motorrad befand sich ein grauer Tesla mit einem Braunschweiger Kfz-Kennzeichen. Auf dem rechten Fahrstreifen befand sich zudem, etwa 50 Meter vor dem Motorradfahrer, ein Lkw. Der Tesla zog auf die rechte Fahrbahn und scherte zwischen den beiden Fahrzeugen wieder ein. Da der Abstand nach dem Einscheren derart gering war, musste der Bad Gandersheimer sein Motorrad stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Gegen den Fahrer des Braunschweiger Teslas wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

