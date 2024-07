POL-PPRP: Urkundenfälschung im Rahmen von Ermittlungen festgestellt

Ludwigshafen (ots) - Ein maskierter Täter betrat am 05.07.2024, gegen 15:20 Uhr, ein Geschäft in der Maudacher Straße und entnahm unter Vorhalt eines Messers aus der Kasse Bargeld. Der Täter flüchtete fußläufig in Richtung Forster Straße. Bei der Tat wurde niemand verletzt. Die Beschreibung des Täters ist wie folgt: schmaler Statur, ca. 1,80cm - 1,90cm groß, grauer Kapuzenpullover, schwarze Mundschutzmaske, ...

