Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überholt trotz Gegenverkehr

Bucha (ots)

Am Freitag gegen 08:00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen Bucha und Nennsdorf ein schwerer Motorradunfall. Ein 47-jähriger befuhr gemeinsam mit seinem Sozius die Landstraße in Richtung Jena und setzte zum Überholen eines Lastkraftwagens an. Hierbei übersah der Kradfahrer einen im Gegenverkehr herannahenden Pkw, mit welchem er folgend seitlich kollidierte. Beide Motorradnutzer stürzten und zogen sich schwere Verletzungen zu. An Motorrad und Pkw entstand zudem ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro

