LPI-J: Graffiti geschmiert und Wahlplakate zerstört

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Das Feuer eines brennenden Mülleimers griff in der Uthmannstraße auf eine Hecke und einen geparkten Pkw über. Vermutlich wurde eine glimmende Zigarette in dem Müllereimer entsorgt, sodass sich zu Beginn der darin befindliche Unrat entzündete. Die Hermsdorfer Feuerwehr eilte zum Ereignisort und konnte den Brand sogleich löschen. An der Hecke entstand auf 2 m ein Schaden von ca. 250 EUR, der am Fahrzeug beträgt ca. das Vierfache. ...

