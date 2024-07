Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Notlandung eines Kleinflugzeuges

Ulm (ots)

Am Samstagabend war der Pilot mit einer Cessna172 über Eislingen in der Luft. Er hatte drei Gäste im Alter von 33, 14 und 8 Jahren an Bord. Während dem Flug mehrere Hundert Meter über Grund setzte plötzlich der Motor aus und der Pilot musste sich zügig eine Möglichkeit zur Landung suchen. Segelnder Weise entschied er sich für einen Rapsacker zwischen Eislingen und Krummwälden. Das Flugzeug zog bis zum Stillstand eine Schneise in das noch nicht abgeerntete Feld. Die Insassen blieben unverletzt. Nach erster Inaugenscheinnahme entstand auch am Flugzeug kein Schaden. Der landwirtschaftliche Schaden wird zwischen dem Landwirt und dem Versicherer des Flugzeugs zum Ausgleich kommen.

