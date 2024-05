Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Streit im Linienbus ermittelt die Polizei - #polsiwi

Siegen-Innenstadt (ots)

Am gestrigen Morgen (23. Mai) ist es am ZOB in einem Linienbus zu einem Streit gekommen. Eine 39-jährige Frau rief per Notruf die Polizei. Die Streife, die im Rahmen der Strategischen Fahndung bereits im Bereich des ZOB unterwegs war, traf nur wenige Sekunden später am Bus ein.

Dort teilte die 39-Jährige mit, dass sie von einem weiteren Fahrgast im Bus der Linie R 10 gegen die Schulter geschlagen worden sei. Der 46-jährige Kontrahent gab an, er habe die Frau lediglich "weggeschubst", da sie ihm zu nahe gekommen sei. Die Beamten nahmen daraufhin eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

