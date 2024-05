Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Ladendiebstähle der besonderen Art - #polsiwi

Kreuztal-Buschhütten / Siegen-Niederschelden (ots)

Am gestrigen Donnerstag (23. Mai) ist es zu zwei eher untypisch Ladendiebstählen gekommen. In einem Buschhüttener Discounter in der Alten Schulstraße trieb nachmittags eine Diebesbande ihr Unwesen. Zwei Frauen im Alter zwischen 24 und 29 Jahren sowie ein 31-jähriger Mann packten zunächst drei Einkaufswagen voll. Dann gelang es den Ganoven durch einen nicht geöffneten Kassenbereich zur Eingangstür zu gelangen. Von dort flüchtete man zu einem geparkten Fahrzeug, verstaute die Taschen im Kofferraum und flüchtete vom Gelände des Einkaufmarktes. Der alarmierten Polizei gelang es, im Rahmen der Fahndung das Fahrzeug und die Personen aufzufinden. Im Rahmen der Kontrolle wurde die Tat eingeräumt. Die entwendete Ware brachte die Polizei zurück zum Discounter. Nach Sichtung war klar, dass die drei Tatverdächtigen Ware im Wert von 400 Euro versucht hatten zu stehlen. Nun ermittelt die Polizei gegen die in Kreuztal wohnhaften Personen wegen Bandendiebstahls.

In Niederschelden ist es im Bereich der Eiserfelder Straße zu einem E-Bikediebstahl gekommen.

Ein Mann habe gegen 16:00 Uhr den Laden eines Fahrradmarktes betreten und sich umgeschaut. Kurz darauf verließ er das Geschäft wieder. Gegen ca. 17:00 Uhr kam er erneut in den Laden, lief zielstrebig zu einem ausgestellten E-Bike, schnappte sich das Rad und flüchtete mit diesem in Richtung Siegen-Innenstadt.

Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Ca. 175 cm groß

- Sportlich

- Osteuropäischer Phänotyp

- Grauer Adidas Hoodie

- Schwarze, kurze Hose

- Weiße Sneaker

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Mountain-E-Bike der Marke Specialized, Typ LEVO SL COMP Carbon mit einem weißen Rahmen. Es handelt sich um ein hochwertiges Rad, der Beuteschaden liegt im oberen vierstelligen Eurobereich. Der Täter soll über den Radweg "Siegarena" weggefahren sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell