POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannte beschmieren ein Wahlplakat- Polizei sucht Zeugen (13.05.2024)

Neuhausen ob Eck (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in Neuhausen in der Tuttlinger Straße in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unbefugt Zuritt zum Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räume und entwendete Bargeld und Schmuck im Wert von insgesamt etwa 5.000 Euro. Sachdienliche ...

mehr