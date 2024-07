Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Kunde griff in die Kasse und flüchtete

Am Samstagabend, kurz nach 21 Uhr, kassierte die Dame an der Kasse bei dem Kunden den fälligen Betrag. Als sie ihm das Restgeld aushändigte griff dieser unvermittelt in die Kasse und flüchtete mit einem zunächst nicht bekannten Betrag Bargeld. Polizeistreifen aus Ulm und Illertissen fahndeten nach dem jungen Mann. Bisher konnte er nicht dingfest gemacht werden. Die Beschreibung der Zeugin gab aber einen Hinweis auf einen Mann aus Illertissen, der der örtlichen Polizei bekannt ist. Bei der Abrechnung wurde ein Fehlbetrag von mehreren Hundert Euro festgestellt. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen.

