POL-UL: (GP) Göppingen - Gegenverkehr missachtet

20-Jähriger verursacht Unfall

Ulm (ots)

Um 14.40 Uhr wollte am Freitag ein 20-Jähriger aus der Wielandstraße kommend nach links in die Heininger Straße einbiegen. Auf Grund eines Ampelausfalls mussten die Verkehrsteilnehmer selbständig auf den Verkehrsfluss achten und auch Vorrang gewähren. Der 20-jährige BMW-Fahrer übersah allerdings beim Einbiegen eine 32-Jährige in ihrem Ford die sich schon auf der Heininger Straße befand. Es kam zum Zusammenstoß. Die 32-jährige Fordfahrerin und ein 12-jähriger Mitfahrer im BMW wurden hierbei leicht verletzt und kamen in eine Klinik. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt 35.000 Euro. Die Fahrbahn war zwei Stunden zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge nur eingeschränkt befahrbar. Der 20-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

