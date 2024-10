POL-ME: Müllcontainer in Brand gesetzt: Polizei bittet um Hinweise - Monheim am Rhein - 2410017

Polizei Mettmann

In der Nacht auf Montag, 7. Oktober 2024, brannte in Monheim am Rhein ein Müllcontainer. Die Polizei geht davon aus, dass der Inhalt in Brand gesetzt wurde und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 3:05 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr von einem aufmerksamen Zeugen wegen des Brands eines Müllcontainers am Berliner Ring alarmiert. Der Müllcontainer stand neben einem Mehrfamilienhaus in Höhe der Hausnummer 24. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Inhalt absichtlich in Brand gesetzt wurde und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zum Brand nimmt die Polizei Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

