Polizei Mettmann

POL-ME: Schlägerei löst größeren Polizeieinsatz aus - Ratingen - 2410015

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Ratingen hat am frühen Sonntagmorgen (6. Oktober 2024) eine Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern zu einem größeren Polizeieinsatz geführt.

Folgendes war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 5:45 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei in einem Eventsaal an der Straße "Am Sandbach" alarmiert. Da hierbei laut des Mitteilers auch ein Messer sowie Pfefferspray zum Einsatz gekommen seien, rückte die Polizei mit einer Vielzahl an Einsatzkräften an.

Vor Ort stellten die Beamten drei oberflächlich verletzte Männer im Alter von 26, 26 und 30 Jahren fest. Diese wurden auf dem Parkplatz vor der Eventlocation an einem Rettungswagen versorgt, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Eine durch ein Messer zugefügte Verletzung bestätigte sich nicht.

Die Polizei nahm einen 26-jährigen Syrer zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam und sprach gegen insgesamt 22 Personen einen Platzverweis aus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Ablauf der Schlägerei dauern an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell