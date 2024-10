POL-ME: Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Langenfeld - 2410014

Polizei Mettmann

Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Langenfeld - 2410014

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend, 6. Oktober 2024, wurde bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr in Langenfeld ein 73-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18:10 Uhr war der Langenfelder mit seinem Rennrad auf der Straße "Rietherbach" in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Als er diesen befuhr, missachtete ein 28-jähriger Düsseldorfer mit seinem Ford Focus die Vorfahrt des 73-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Rennradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Langenfelder zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

