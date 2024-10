Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen - Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Gotha führten am Samstagabend in der Gartenstraße mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei einem 27-jährigen Fahrer eines Audi zeigte ein Atemalkoholgerät einen Wert von 0,72 Promille, bei einer 39-jährigen Fahrerin eines Citroen einen Wert von 0,61 Promille. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei einem 32-jährigen Fahrer eines Skoda ergaben sich Hinweise auf den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein anschließend durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Methamphetamin. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. In allen Fällen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (sh)

