LPI-GTH: Abgerissene Hinterachse verursacht Verkehrsunfall

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh in ein Fahrradfachgeschäft am Markt einzubrechen. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben aus unbekannten Gründen ab und flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefon-Nr. 03691/261-124 (Bezugsnummer 0270328/2024) entgegen. (cm) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

