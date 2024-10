Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet, Fahrer und Fahrerin verletzt

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Ein 59-jähriger Mitsubishi Fahrer missachtete am Freitagnachmittag die vorfahrtsberechtigte, 85-jährige VW Fahrerin an der Kreuzung Zum Eisenacher Tor und B7. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeugführer verletzten sich durch den Unfall und mussten zur medizinischen Behandlung in das Klinikum nach Eisenach verbracht werden. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (cm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell