Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Derzeitiger Ermittlungsstand

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Vergangenen Montag wurde eine Stute in einem Stallauslauf in Marlishausen tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zu der Todesursache aufgenommen. Bisherige veterinärmedizinische Untersuchungen und kriminalpolizeiliche Ermittlungen lassen derzeit keinen Schluss zu, dass das Tier durch eine Schussverletzung verstorben ist. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt, auch dahingehend dass die für den Tod ursächliche Kopfverletzung durch das Tier selbst beigebracht wurden oder im Rahmen der Herdendynamik entstanden sind. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und dauern weiterhin an. (ah)

