Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rote Ampel missachtet, eine Person verletzt

Eisenach (ots)

Gestern gegen 22.00 Uhr befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Renault die Bahnhofstraße vom Nikolaitor kommend in Richtung Hauptbahnhof. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 21-Jähriger mit seinem Seat auf der Linksabbiegerspur der Müllerstraße und beabsichtigte, nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei missachtet er offenbar die rote Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem Renault im Einmündungsbereich. Die 23-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, an beiden Pkw entstand unfallbedingter Sachschaden. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell