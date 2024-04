Feuerwehr Detmold

FW-DT: Rauchentwicklung in Wohngebäude

Heute um 19:37 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Straße "Auf der Heide" gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Bewohner versucht, den Kamin zu entzünden, was zu einer starken Rauchentwicklung im Wohnraum führte.

Die Feuerwehr entfernte das Brandgut aus dem Kamin und brachte dieses ins Freie. Das Ofenrohr wurde kontrolliert und die Nutzung des Kamins vorübergehend untersagt, bis ein Schornsteinfeger das Ofenrohr überprüfen und freigeben konnte.

Nach etwa 45 Minuten konnten alle Einsatzkräfte ihren Einsatz beenden und einrücken.

