LPI-GTH: Unfall mit querender Fußgängerin

Gotha (ots) - Im Zeitraum vom 15.10.2024 bis zum 17.10.2024 drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Brieglebstraße ein. Sie entwendeten ein Mountainbike der Marke "YT" im Wert von circa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Gotha (03621-781124) unter Angabe der Bezugsnummer 0269338/2024 zu melden. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr