Polizei Essen

POL-E: Essen: Mehrere Verletzte bei zwei Bränden in Altendorf - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11. - 12. Juli) kam es in Altendorf zu zwei Bränden in unterschiedlichen Mehrfamilienhäusern. Insgesamt wurden dabei 20 Personen leicht verletzt, davon wurden neun Personen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 23:50 Uhr meldeten Anwohner der Ohmstraße eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits durch mehrere Anwohner gelöscht worden. Es stellte sich heraus, dass ein Kinderwagen im Treppenhaus gebrannt hatte. Bei dem Brand wurden insgesamt acht Personen, durch das Einatmen von Rauchgas, leicht verletzt. Davon wurden sechs Personen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

In Altendorf kam es gegen 3 Uhr erneut zu einem Brand. Einige Hundertmeter weiter, in der Körnerstraße, stellten Anwohner ebenfalls ein stark verrauchtes Treppenhaus fest. Augenscheinlich brannte es im Keller des Mehrfamilienhauses. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Zwölf Personen wurden durch das Einatmen von Rauchgas leicht verletzt, davon wurden drei Personen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Brandursache ist in beiden Fällen derzeit unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden besteht kann derzeit weder bestätigt, noch ausgeschlossen werden.

Sollten Sie Hinweise zu den Brandursachen oder verdächtigen Personen geben können, wenden Sie sich bitte unter 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de an die Polizei Essen./Fee

