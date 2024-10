Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnhaus

Geraberg (Ilmkreis) (ots)

Die 77-Jährige Bewohnerin eines Hauses in der Straße Zum Bahnhof führte am Donnerstag, dem 17.10.2024 gegen 12:00 Uhr, Arbeiten im Vorgarten aus. Während dessen gelangte ein bislang unbekannter männlicher Täter in das unverschlossene Haus und entwendete hier Bargeld in mindestens 4-stelliger Höhe. Beim Verlassen des Hauses wurde er durch die Bewohnerin angesprochen und flüchtete zusammen mit einem Komplizen in einem dunklen Pkw. Einer der beiden Täter besitzt ein südländisches Erscheinungsbild. Die Bewohnerin informiert die Polizei jedoch erst am Folgetag über den Vorfall. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Rufnummer: 03677601124 entgegen. (sk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell