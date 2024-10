Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle und Verkehrsunfälle mit Verletzten, Diebstahl aus Fahrzeugen, Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Einbruch

In ein Einfamilienhaus in der Fallenbachstraße ist am Samstag eingebrochen worden. Zwischen 09.00 Uhr und 20.30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchte er das Gebäudeinnere und entwendete Schmuck und Bargeld. An der Terrassentüre entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

Reutlingen (RT): Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am Samstag, gegen 23.35 Uhr hat sich in Reutlingen, auf der B28, Schieferstraße, ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem drei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden. Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw BMW, Typ 3, befuhr die Auffahrt von der Sondelfinger Straße auf die Schieferstraße in Richtung Metzingen. An der dortigen Lichtzeichenanlage missachtete er das für ihn gültige Rotlicht und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Hier kollidierte er mit dem Pkw VW T-Roc einer 53-jährigen Fahrzeugführerin, welche aus Richtung Silberburgstraße bei Grünlicht in den Einmündungsbereich einfuhr. Die Fahrzeugführerin und ihre 46-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Die 55-jährige Beifahrerin der Unfallgeschädigten wurde ebenfalls leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von 10.000 Euro.

St. Johann (RT): Einbruch

In ein Wohnhaus im Tulpenweg ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen worden. Dabei verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Es wurden diverse Schmuckstücke gestohlen. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung wird von Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt.

Hohenstein (RT): Mehrere Fahrzeuge angegangen (Zeugenaufruf)

Im Jakob-Fischer-Weg sowie dem Agnes-Schieber-Weg in Bernloch, hat in der Freitagnacht ein Krimineller sein Unwesen getrieben. Hierbei öffnete der unbekannte Täter mehrere Pkw und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Bei insgesamt drei Fahrzeugen konnte der unbekannte Täter einen geringen Geldbetrag erbeuten. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/99180 um Zeugenhinweise.

Sonnenbühl (RT): Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen und Führerschein abgegeben

Zu viel Alkoholkonsum hat am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der L 382 geführt und den Einsatz der Rettungskräfte gefordert. Gegen 6.15 Uhr fuhr ein 24-jähriger Fahrer eines BMW 3er von Erpfingen in Richtung Undingen. Kurz vor dem Ortseingang kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem auf einer Wiese befindlichen Holzstapel. Der Fahrer und seine zwei ebenfalls 24-jährigen Insassen wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Beim BMW-Lenker ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von über zwei Promille, woraufhin sich dieser einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der BMW, an welchem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst rückte vorsorglich die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen zur Unfallstelle an. Die Fahrbahn wurde kurzzeitig voll gesperrt, aber es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Reichenbach (ES): Mülleimerbrand

In einer Tiefgarage in der Hauptstraße in Reichenbach ist am Samstagabend, gegen 18.50 Uhr, ein Mülleimer in Brand geraten. Die Feuerwehr Reichenbach war mit zwei Fahrzeugen und neun Mann vor Ort, um einen kleinen schwelenden Brand in einem Metallmülleimer zu löschen. Brandursache dürften Feuerwerkskörper gewesen sein, welche hier gezündet wurden. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Kirchheim (ES): Verkehrsunfall mit Sattelzug

Am Samstag, gegen 12.15 Uhr, ist es auf der B 297 bei Kirchheim unter Teck zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug gekommen. Der 47-jährige Fahrer eines LKW MAN befuhr die B 297 von Reudern kommend in Fahrtrichtung Kirchheim unter Teck. Infolge Unachtsamkeit kam er ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn, rutschte in der Folge mit der rechten Fahrzeugseite die Böschung hinunter und blieb dort in Schräglage stehen. Zur Bergung des Sattelzuges mussten zwei Autokrane angefordert werden. Bis gegen 17.00 Uhr wurde der Verkehr durch die Polizei an der Gefahrenstelle vorbei geleitet, von 17.00-19.00 war die Bundesstraße wegen dem Einsatz der Krane voll gesperrt. Die Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei ausgewiesen. Es entstand lediglich Flurschaden auf 50 Metern, am Lkw selbst entstand kein Schaden.

Filderstadt (ES): Straßenverkehrsgefährdung (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit Samstagmittag gegen einen 87-Jährigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr dieser gegen 13.20 Uhr mit seinem braunen Mazda 3 in auffälliger und gefährlicher Fahrweise auf der Tübinger Straße von Neckartailfingen kommend in Richtung Auffahrt B312 und anschließend in Richtung Stuttgart. Ein dahinterfahrender Verkehrsteilnehmer wurde auf das Fahrverhalten des Pkw aufmerksam und verständigte die Polizei. So kam es unter anderem an der Abfahrt Aichtal-Nord in Richtung Bonlanden zu Vorfahrtsmissachtungen und weiteren gefährlichen Situationen mit dem Gegenverkehr. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung konnte das besagte Fahrzeug an der Wohnanschrift antreffen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Eine durchgeführte Überprüfung auf eine mögliche Beeinträchtigung berauschender Mittel verlief negativ. Zeugen oder Geschädigte, die durch die Fahrweise des Senior gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 zu melden.

Kusterdingen(TÜ): Umgestürztes Quad im Kreisverkehr

Feuerwehr und Polizei sind am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße im Ortsteil Wankheim ausgerückt. Ein 51-Jähriger befuhr gegen 15.50 Uhr mit einem Quad die Hauptstraße von der B28 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Kraftfahrzeug im Bereich des Kreisverkehrs ins Schleudern, kippte auf die Fahrerseite und kam dort zum Stillstand. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 7.500 Euro. Die angerückte Feuerwehr aus Wankheim streute auslaufende Betriebsstoffe ab und reinigte die Fahrbahn. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell