Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall in Beuren mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Reutlingen (ots)

Beuren (ES): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend gegen 21.50 Uhr in Beuren ereignet hat. Zur Unfallzeit gingen bei der Rettungsleitstelle und der Notrufzentrale der Polizei mehrere Notrufe hinsichtlich eines verunglückten Pkws im Bereich des Thermalbads in Beuren ein. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnten an der Einsatzörtlichkeit zwei verunfallte ineinander verkeilte Fahrzeuge festgestellt werden. Ersten Ermittlungen zur Folge befuhr der 21-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse AMG mit seinen 21 und 23 Jahre alten Mitfahrern den dortigen Bereich mit überhöhter Geschwindigkeit. Im Kreisverkehr verlor der Fahrer die Kontrolle über seine C-Klasse und überrollte zuerst ein Verkehrsschild sowie mehrere Abschrankungen. Letztendlich kollidierte der Pkw mit einem geparkten Mercedes Geländewagen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Geländewagen auf die Seite und wurde mehrere Meter verschoben. Der Mercedes C-Klasse AMG kam nahezu senkrecht auf dem Geländewagen stehend zur Endlage. Die Insassen der C-Klasse wurden durch Rettungskräfte, welche mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort waren, vorsorglich in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer musste sich eine Blutprobe unterziehen, erlitt jedoch keine Verletzungen. Die Mitfahrer kamen jeweils mit leichten Verletzungen glimpflich davon. Die Fahrzeuge wurden durch die Feuerwehr gesichert und mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Beuren war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell