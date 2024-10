Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Trickdieb; Verkehrsunfälle; Rollerdieb; Einbruch; Senior niedergeschlagen; Großkontrolle der Polizei; Ohne Fahrerlaubnis geflüchtet; Rettungseinsatz; Ungewöhnliche Verkehrsverstöße; Kind angefahren

Reutlingen (ots)

Trickdieb unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Trickdieb hat am Donnerstagnachmittag im Bereich des Albtorplatzes zugeschlagen. Gegen 15.30 Uhr sprach der Unbekannte einen Senior an und übergab diesem hierbei einen Ring. Nachdem der Angesprochene den Ring wieder zurückgeben wollte, steckte der Täter diesen dem Mann an einen Finger. Da der Finger infolgedessen anschwoll, entfernte sich der Mann und setzte sich auf eine Bank. Kurze Zeit später trat der Täter erneut an ihn heran und hing ihm eine Halskette um. Der Senior erklärte daraufhin, auch die Kette nicht zu wollen, woraufhin der Kriminelle ihm diese scheinbar wieder abnahm und sich entfernte. Erst im Nachhinein stellte der Senior fest, dass ihm seine eigene Goldkette im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden war und der Täter ihm stattdessen die offensichtlich minderwertige Kette und den Ring zurückgelassen hatte. Der Täter ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und hat eine normale Statur. Er trug eine dunkle Wollmütze, eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Hose und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (gj)

Reutlingen (RT): Bei Sturz verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein Senior bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Der Mann kippte mit seinem elektrischen Rollstuhl kurz nach 18 Uhr in der Straße Heckendreher alleinbeteiligt um, wobei auch der Rollstuhl beschädigt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nachfolgend zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (mr)

Reutlingen (RT): Mutmaßlicher Rollerdieb geschnappt

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte in der Bahnhofstraße ein E-Scooter sichergestellt werden. Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten gegen 0.40 Uhr einen 27-Jährigen, der dort mit einem E-Scooter unterwegs war. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass der Versicherungsschutz für das Elektrokleinstfahrzeug bereits abgelaufen war, auch war das Kennzeichen für einen ganz anderen Roller ausgegeben worden. Zudem war der E-Scooter, mit dem der alkoholisierte Fahrer unterwegs war, im April gestohlen worden und zur Fahndung ausgeschrieben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mk)

Reutlingen (RT): Radfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Roßbergstraße in Gönningen zugezogen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, befuhr der 46 Jahre alte Radler gegen 16.45 Uhr die Roßbergstraße in Richtung Ortsmitte. In der Folge stürzte er mit seinem Pedelec im Bereich einer Linkskurve. Nach der Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (gj)

Walddorfhäslach (RT): Mit Leitplanken kollidiert

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 27 ereignet. Gegen 14.10 Uhr war ein 38 Jahre alter Mann mit einem Seat auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als er mit dem Wagen aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit den Leitplanken kollidierte. Von diesen abgewiesen schleuderte der Pkw quer über beide Fahrstreifen und kam nach rund 200 Metern an den Mittelleitplanken zum Stehen. Der 38-Jährige wurde hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Wie auch seine 34 Jahre alte Mitfahrerin sowie zwei im Auto befindliche Kinder wurde er vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der Seat musste abgeschleppt werden. Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden auf circa 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig vorbeigeleitet. Dennoch kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. (mr)

Münsingen (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weissgerber ist im Verlauf des Donnertags eingebrochen worden. Zwischen 13.15 Uhr und 23.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchte er das Gebäudeinnere. Nach ersten Erkenntnissen stieß er dabei auf Schmuck, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Münsingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mk)

Esslingen (ES): Senior niedergeschlagen und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen einen bislang unbekannten Täter, der nach bisherigen Erkenntnissen ohne ersichtlichen Grund einen 90 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag in der Plochinger Straße in Oberesslingen niedergeschlagen hat. Der Unbekannte traf den Senior gegen 14 Uhr an der Bushaltestelle Lammgarten an, wo dieser in Begleitung seiner Ehefrau auf seinen Bus wartete, und schlug ihm unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf. Dadurch stürzte der 90-Jährige zu Boden. Anschließend flüchtete der Angreifer durch eine angrenzende Tiefgarage Richtung Parkanlage / Hindenburgstraße. Der Senior wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Täter ist circa 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hat eine sportliche Figur und sehr wenige Haare. Bekleidet war er mit einem hellblauen Sweatshirt und einer Jeans. Dazu trug er eine große Halskette. Täterhinweis nimmt der Polizeiposten Oberesslingen unter Telefon 0711/3105768-10 entgegen. (gj)

Nürtingen (ES): Großkontrolle der Polizei

Mehrere Dutzend Beamtinnen und Beamte verschiedener Polizeireviere sowie der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen hatten am Donnerstag in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 22 Uhr eine Kontrollstelle auf dem Oberensinger Festplatz an der B313 eingerichtet. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften des Technischen Hilfswerks sowie einem Arzt. Bei den durchgeführten Kontrollen zogen die Beamten zwölf Fahrzeuglenker aus dem Verkehr, die mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Zwei von ihnen hatten zu tief ins Glas geschaut. Allen Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie sehen nun einer entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen. Zudem stellten die Einsatzkräfte 16 Fahrzeuginsassen fest, die nicht angeschnallt waren oder ihren Sicherheitsgurt nicht richtig angelegt hatten. Sieben Fahrzeuglenker mussten beanstandet werden, weil sie während der Fahrt ein Handy genutzt hatten. In vier Fällen stießen die Beamten bei den Kontrollen auf Mängel, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis der Fahrzeuge führten. Außerdem wurden zahlreiche weitere Verstöße, beispielsweise nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung, die Teilnahme am Straßenverkehr trotz eines bestehenden Fahrverbotes oder mit fehlendem Versicherungsschutz zur Anzeige gebracht. Insgesamt wurden von den Einsatzkräften rund 330 Fahrzeuge überprüft. Die Kontrollen werden auch in Zukunft fortgesetzt. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Ohne Fahrerlaubnis geflüchtet

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 62-Jähriger seit Donnerstagabend entgegen. Der Mann versuchte kurz vor 19 Uhr, sich mit einem Leichtkraftrad in der Max-Lang-Straße in Leinfelden einer Polizeikontrolle zu entziehen und flüchtete mit dem Gefährt. Er konnte jedoch kurz darauf gestoppt und vorübergehend festgenommen werden. Wie sich in der Folge herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem war das am Zweirad angebrachte Kennzeichen als gestohlen gemeldet. Der Tatverdächtige wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Filderstadt (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag am Dr.-Peter-Blümlein-Platz in Bernhausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein noch unbekannter Omnibuslenker kurz nach 15.30 Uhr vom dortigen Bussteig 1 nach links aus der Haltestelle an, wobei die linke Fahrzeugfront in Richtung Gehweg der Filderbahnstraße ausscherte. Ein von hinten heranfahrender Pedelec-Lenker im Alter von 81 Jahren wich daher aus und kam beim Versuch, auf den Gehweg zu wechseln, zu Fall. Der Senior hatte die Filderbahnstraße in Richtung Bahnhof verbotswidrig auf dem linken Radweg befahren. Zu einer Kollision mit dem Bus war es nicht gekommen. Nach dem Sturz verständigten sich die Beteiligten offenbar auf eine Weiterfahrt des Omnibusses. Erst danach bemerkte der 81-Jährige, dass er beim Sturz verletzt worden war. Der Mann wurde in der Folge vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Unfall auf Einsatzfahrt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug des Rettungsdienstes und einem Smart ist es am Donnerstagnachmittag auf der L 1208 stadteinwärts gekommen. Im Bereich der Einmündung der Nürtinger Straße fuhr die Lenkerin des VW auf einer Einsatzfahrt gegen 17.40 Uhr auf einen Smart auf, wonach das Rettungsfahrzeug nicht mehr fahrtauglich war. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Blechschaden beträgt insgesamt schätzungsweise 6.000 Euro. Im Zuge des Verkehrsunfalls hatte sich ein Rückstau bis zur B 27 gebildet. (mr)

Tübingen (TÜ): Rettungseinsatz

In der Reutlinger Straße ist es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Gegen 17.10 Uhr war über Notruf eine Person auf dem Dach eines dortigen Parkhauses gemeldet worden, worauf Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausrückten. Während durch Polizeibeamte mit der jungen Frau auf dem Dach Kontakt aufgenommen wurde, wurde durch die Feuerwehr ein Sprungtuch aufgebaut. Durch einen hinzukommenden Betreuer konnte die Heranwachsende schließlich dazu gebracht werden, herabzusteigen. Sie wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht. (mr)

Tübingen (TÜ): Vier Jahre im Parkhaus und sieben Jahre ohne Hauptuntersuchung

Mit ungewöhnlichen Verkehrsverstößen waren Beamte des Polizeireviers Tübingen am Donnerstagmorgen beschäftigt. Zeugen hatten die Polizei über einen seit langer Zeit geparkten Pkw in einem öffentlichen Parkhaus in der Schnarrenbergstraße informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen war der noch zugelassene Pkw VW Touran dort seit nahezu vier Jahren abgestellt. Die Beamten stellten weiter fest, dass die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs seit mehr als sieben Jahren abgelaufen war. Die Halterin des Pkws sieht nun einem Ordnungswidrigkeiten-Verfahren entgegen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen zur Verkehrssicherheit des Pkw dauern an. (gj)

Straßberg (ZAK): Kind angefahren

Nach derzeitigen Kenntnissen zum Glück nur leicht verletzt wurde ein fünfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag in der Brückenstraße ereignet hat. Ein 23-Jähriger war gegen 14 Uhr mit seinem 3,5t-Lkw mit Anhänger auf der Brückenstraße von der Burgstraße herkommend unterwegs und fuhr an einem vor dem Kindergarten verkehrswidrig im absoluten Halteverbot haltenden Pkw vorbei, dessen Fahrerin den Sohn in den Kindergarten bringen wollte. Dabei erfasste der Klein-Lkw den Fünfjährigen, der unvermittelt vor dem Auto von rechts nach links über die Straße rannte. Das Kind wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik geflogen. Die Ermittlungen der Verkehrsunfallspezialisten der Verkehrspolizei dauern an. (cw)

